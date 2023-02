Memorial per Alberto Cargioli Al via il concorso fotografico promosso dal circolo sarzanese

E’ intitolato ad Alberto Cargioli, per ricordare uno dei soci storici, il concorso nazionale organizzato dal Circolo Fotografico Sarzanese con il Patrocinio della Regione e del Comune di Sarzana. Il 1° Memorial Alberto Cargioli è aperto a tutti, sulla base di un regolamento. Le opere dovranno essere consegnate entro il 25 aprile; premiazione il 13 maggio, con inaugurazione della mostra a Palazzo Roderio.

Il concorso è articolato in tre sezioni: tema libero bianco e nero, tema libero colore e tema fisso sperimentaleelaborazioni. La quota di partecipazione per tutte le sezioni è 10 euro per autore maggiorenne e 5 per minorenne da versare attraverso bonifico bancario o, in via eccezionale, “brevi manu” ogni martedì dalle 21 alle 23 in occasione della riunione del Circolo nei locali del Comitato per la terza età di via Muccini 28b. Le immagini dovranno esser esclusivamente in formato jpeg e avere il lato più lungo della dimensione di 2500 pixel e una risoluzione di 300 DPI max 5Mb. Le opere, la scheda di partecipazione e l’attestazione di pagamento dovranno essere inviate per posta elettronica tramite “WeTransfer” o sistemi simili a [email protected] o [email protected], entro le ore 23,59 di martedì 25 aprile. Gli autori possono inviare fino a un massimo di quattro opere per ciascun tema.

Per i primi due temi non sono ammessi fotomontaggi o stravolgimenti grafici dell’immagine originale, mentre nella sezione “Elaborazioni” sono espressamente richiesti drastici interventi di post-produzione. La giuria sarà composta da: Bruno Madeddu, Ennio Biggi, Roberto Biggio, Enzo Gaiotto e Tiziano Gagliardi (supplente Massimo Baruzzo). Info http:www.circolofotograficosarzanese.it.