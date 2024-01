Martedì si riunisce il consiglio comunale nella sala di Molicciara

E’ convocato martedì sera, 30 gennaio, alle ore 21 alla sala polivalente del centro sociale di Molicciara il consiglio comunale di Castelnuovo Magra. Tra i punti fissati all’ordine del giorno dell’assise anche l’approvazione dello schema di convenzione per consentire il passaggio della pista ciclopedonale Ciclovia Tirrenia, progetto sviluppato da Regione Liguria che da Ventimiglia attraverserà anche la Val di Magra da Sarzana fino al confine con la Toscana per poi dirigersi verso Roma, previsto nella strada vicinale privata ma a uso pubblico di via Lunense. Inoltre è prevista la discussione sull’ordine del giorno presentato dalla consigliera di opposizione Maria Luisa Isoppo sull’istituzione di nuovi sensi unici previsti degli uffici comunali.