Marinella spa e Comune Garanzie sul via libera al piano di rigenerazione

L’incontro tra Marinella spa e amministrazione comunale svoltosi ieri pomeriggio a palazzo Roderio ha dato, almeno in parte, gli esiti sperati. L’accordo tra la società in liquidazione e l’ente, necessario per concordare i termini del contratto preliminare di vendita degli immobili che servono all’attuazione del programma pubblico Pinqua, è, insomma, in via di definizione. Anche se non è ancora chiaro se la firma potrà essere apposta lunedì mattina alle 11 o se servirà qualche giorno in più. Nella serata di venerdì, infatti, la dottoressa Valentina Chiavacci, dirigente dell’area amministrativo contabile, aveva accettato la proposta della Marinella spa di procedere alla firma della bozza proprio il 24 aprile, anche se quel giorno gli uffici comunali resteranno in realtà chiusi per via del ponte con la festa della Liberazione. Ma, appunto, nonostante siano stati fatti progressi sulla bozza di preliminare, forse la firma slitterà.

Si può comunque affermare che è stato fatto un passo in avanti per la realizzazione del Pinqua, il progetto innovativo per la qualità dell’abitare già finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 15 milioni di euro. A questo punto è quasi certo che la Marinella spa cederà quindi al Comune – per un valore di 1,9 milioni di euro ripartiti in 1,7 milioni di oneri di urbanizzazione e 200 mila euro di diritti edificatori – i due immobili e i terreni necessari al Comune per poter effettivamente procedere con il Pinqua. Ma la vendita – ed è il punto su cui sarebbe stato raggiunto l’accordo ieri – diventerà effettiva solo se entro 120 giorni dalla stipula del contratto preliminare verrà definitivamente approvato in consiglio comunale il progetto di rigenerazione urbana del borgo presentato dalla stessa Marinella spa. Insomma, piano pubblico Pinqua e piano di rigenerazione privata restano strettamente legati e la società ha chiesto e a quanto pare ottenuto garanzie – da inserire nel preliminare di vendita – sul fatto che si concluda, e in tempi rapidi, l’iter del piano privato presentato al Comune nel marzo 2021 e adottato dal consiglio comunale lo scorso febbraio.

Durante l’incontro di ieri pomeriggio, secondo fonti vicine ai liquidatori della Marinella spa, è emerso quindi l’impegno del Comune su questioni che la società reputa fondamentali. Resterebbero alcuni elementi importanti al quale il Comune deve rispondere: il master plan e i tempi del piano pluriennale del parco campagna, due elementi risolutivi per il borgo e la tenuta agricola sia politicamente che per la società. Presenti all’incontro di ieri, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione, anche Maurizio Zancanaro, vicepresidente di Banca Sella, in qualità di investitore, i liquidatori di Spm Fabio Lenzi e Giovanni Currò (anche come liquidatore della Marinella spa) e Nanni Grazzini, liquidatore della Marinella.

Elena Sacchelli