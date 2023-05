Marcia dell’Avis alla 44ª edizione

Appuntamento stamani con la 44^ Marcia dell’Avis stata inserita nel concorso nazionale "Palio del Marciatore", organizzata dal Gs Avis in collaborazione con la scuola Poggi Carducci, Bocciofila Sarzanese col patrocinio del Comune di Sarzana. Tre i percorsi disegnati dagli organizzatori, di 6, 13 e 15 km. Ritrovo e iscrizioni, dalle 7.30 alle 9 alla Bocciofila Sarzanese nell’area sportiva intorno allo stadio ’Luperi’, per salire sulla collina di Bradia, Giucano e Carignano in compagnia di tanti camminatori oppure correndo. Alle 11 sono previste le premiazioni dei partecipanti e dei gruppi più numerosi.