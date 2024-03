Mancata manutenzione Il sindaco ordina alla Provincia di intervenire

E’ stato necessario ricorrere alle maniere forti per ottenere l’attenzione dell’amministrazione provinciale alla quale da tempo, ma invano, sono stati chiesti interventi su due strade di sua competenza che attraversano il territorio comunale di Ameglia. Il sindaco Umberto Galazzo ha firmato l’ordinanza numero 1 con cui intima al presidente dell’ente spezzino, Pierluigi Peracchini, di provvedere entro 30 giorni a far effettuare i lavori "per assicurare la regimazione e il corretto convogliamento delle acque meteoriche lungo le strade provinciali 28 e 29 al fine di prevenire e d eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Si tratta delle strade che collegano la piana di Ameglia con Montemarcello e Lerici, in particolare la 28 collega il bivio di Ameglia, Ameglia, Montemarcello e Pugliola e la 29 va da Bocca di Magra a Montemarcello. Strade importanti, lungo le quali la carente regimazione delle acque crea problemi al versante collinare sovrastante Bocca di Magra. Secondo il Comune, sono mancate pulizia delle cunette, degli attraversamenti e dei pozzetti di raccolta delle acque e la pulizia e taglio dei cigli e delle fronde. Nonostante le numerose richieste d’intervento – lamenta il Comune – l’amministrazione provinciale è rimasta inerte. Gli eventi meteo estremi che sempre più spesso si verificano peggiorano la situazione, certificata dalla relazione dell’ufficio comunale lavori pubblici, che conferma "l’insufficienza delle strutture deputate alla regimazione delle acque", con conseguente "grave pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi". In particolare, in caso di forti piogge "l’acqua ruscellando invade la sede stradale provocando fenomeni di scivolamento e smottamenti del terreno con possibilità di frane". Da qui l’ordine di intervenire notificato al presidente della Provincia.

Anna Pucci