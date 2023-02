Manca la maggioranza Salta la commissione per l’esame del bilancio

Era stata convocata dalla presidente Beatrice Casini per venerdì pomeriggio alle 17 la commissione bilancio in cui si sarebbero dovute analizzare le pratiche del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2023-2025 in vista del consiglio comunale di martedì alle 16,30. Purtroppo, per via della mancanza del numero legale la seduta non si è potuta svolgere. Presenti, oltre alla presidente Casini, i soli consiglieri di maggioranza Luca Ponzanelli e Gianluca Maggiari. Assenti invece i consiglieri di opposizione Federica Giorgi e Paolo Mione e quelli di maggioranza Giovanna Colaicomo e Riccardo Precetti. Non quisquilie, ma pratiche importanti quelle all’ordine del giorno nel consiglio che per la prima volta nella storia, a detta di Casini, non sono passate al vaglio della commissione preliminare. "Garantire il numero legale è compito della maggioranza – ha spiegato Beatrice Casini –. Spiace che non si siano potute analizzare in via preventiva delle pratiche così importanti. Allo stesso modo spiace che il sindaco Cristina Ponzanelli, che mai ha preso parte a una commissione, non abbia voluto partecipare nemmeno a quella che aveva lo scopo di presentare l’ultimo bilancio di previsione dell’attuale giunta". Da ricordare però che venerdì mattina, tramite una conferenza stampa, il sindaco Ponzanelli e l’assessore competente Daniele Baroni hanno illustrato i punti salienti della pratica che passerà al vaglio del consiglio comunale martedì. Previste, nell’arco dei prossimi 3 anni, 11 nuove assunzioni a tempo indeterminato e grandi investimenti – rispettivamente nella misura di 60 milioni e 500 mila euro – per opere pubbliche e cultura.

Elena Sacchelli