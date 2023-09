Mamme con bambini Acceso dibattito in aula “Sì” al centro per migranti

Il centro di accoglienza arriverà nelle ex stanze delle suore di Maria Ausilitrice. Nei dodici vani adattati alle nuove esigenze troveranno ospitalità una decina di donne, con bimbi, richiedenti protezione internazionale e attualmente sistemate in altre strutture. Il percorso di realizzazione del progetto gestito dalla cooperativa Kcs di Genova è approdato in consiglio comunale, convocato dalla sindaca Paola Sisti dopo le richieste dell’opposizione. Una seduta tesa e insolita durante la quale la sindaca ha voluto dar spazio anche alla rappresentante del gruppo social ’Salviamo l’asilo’ che ha letto le motivazioni del "no" al progetto di accoglienza. La premessa, sia dei consiglieri che del gruppo, è distanza dal metodo di scelta del luogo e non di contrarietà all’accoglienza di donne e bambini. L’asilo ’Domenico Civoli’ ha visto crescere intere generazioni e l’idea di vedere occupate le stanze dove fino a qualche anno fa le suore svolgevano attività scolastica e incontri con le famiglie è stata mal digerita.

Lo scambio di vedute è stato duro quanto l’intervento della sindaca Paola Sisti che dopo aver ascoltato le perplessità di Eleonora Aiesi, Silvio Ratti, Emanuele Cucchi e Luciano Mondini e lo sfogo della rappresentante del gruppo ’Salviamo l’asil’" si è tolta alcuni macigni dalle tasche: "In questa protesta si sono alleati i miei odiatori seriali, gli avversari politici e quelle persone in buona fede che pensano che in quel luogo dovrebbero starci solo le suore che peraltro non ci sono più e per questo motivo come amministrazione abbiamo voluto salvare l’asilo. In questo modo noi tuteliamo la memoria e il ricordo: acquistando lo stabile e consentendo nuova vita. Il progetto di accoglienza andrà avanti perchè abbiamo deciso di non girarci dall’altra parte e accogliere gli ultimi servirà anche a migliorare la nostra comunità. Nessun segreto sul piano, ma disattenzione da parte dei consiglieri che non hanno ascoltato e letto la mia relazione di mandato, nella quale ho annunciato attenzione al tema dell’accoglienza".

Presenti anche i rappresentanti della cooperativa Kcs, il direttore sanitario Giovanni Corsini e l’amministratore Niccolò Castellini che hanno risposto a tutte le osservazioni: "La nostra esperienza nasce negli asili passando dalla gestione dell’emergenza sanitaria all’accoglienza. Inizialmente la sede di Santo Stefano Magra che ci era stata proposta dalla Prefettura non l’abbiamo ritenuta adatta poi visti i numeri crescenti e la necessità di dare aiuto a donne e bambini abbiamo rivalutato la nostra posizione. Chi arriverà è già entrato in un percorso di accoglienza ed è seguito dal punto di vista sanitario quindi sotto questo profilo i migranti sono più sicuri delle persone che circolano per strada o portano i figli a scuola e delle quali non sappiamo nulla. La struttura sarà un Cas quindi un centro di accoglienza straordinario dotato di personale fornito dalla cooperativa al pari delle spese di allestimento della struttura". L’ordine del giorno con il quale si impegna l’ente a proseguire il percorso è passato senza i voti dell’opposizione.

Massimo Merluzzi