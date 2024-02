Maltrattamenti. Due uomini nei guai

Il Tribunale della Spezia ha convalidato, sabato scorso, l’arresto in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa eseguito dalla Polizia di Stato a carico di un uomo di origine marocchine che era stato denunciato alla fine del 2023 dalla compagna, una giovane donna sarzanese. Gli agenti del Commissariato di Sarzana hanno sorpreso l’uomo in casa della donna in una via del centro città, procedendo all’arresto del 38enne con custodia cautelare in carcere.

Domenica mattina una pattuglia del Commissariato di Sarzana è intervenuta nel centro città per una lite in strada tra un uomo e una donna che gridavano uno all’indirizzo dell’altra. Riportata la calma, i due, che risultavano essere sposati, raccontavano ai poliziotti di precedenti liti ai quali avevano assistito anche i figli minori. La giovane donna, al momento in dolce attesa, ha manifestato l’intenzione di denunciare i fatti, mentre il marito ha deciso di abbandonare la casa coniugale. La polizia ha informato il pm di turno che ha indagato l’uomo indagato per maltrattamenti in famiglia.