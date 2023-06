Magra, sponde erose Depuratore a rischio

"Forte preoccupazione per il contesto", sono le parole del sindaco di Vezzano Massimo Bertoni su una situazione che spaventa non poco e porta dentro di sé ricordi incancellabili: l’alluvione del 2011. Basta guardare il letto del fiume Magra che ha eroso le sponde ad un soffio dal depuratore a Piano di Vezzano e pare scivolare da momento all’altro. In una decina d’anni il fiume non solo si è mangiato le sponde cambiando spesso la sua stessa struttura, ma il risultato di questo lavorio ha provocato una modifica dell’assetto fluviale fino a lambire l’area del depuratore e l’ex campo sportivo, vicino all’autostrada. Un’are già finita sott’acqua dodici anni fa e i cui danno non vennero mai risarciti. Ora nessuno vuole più rivivere quell’incubo. Da qui l’allarme lanciato dal sindaco di Vezzano e la preoccupazione che quell’evento terribile possa ripetersi con gravi conseguenze sulla popolazione che, come si è accennato, non è stata mai risarcita dai danni. Ora la richiesta dei sindaco di predisporre una deviazione, c’è già un progetto, che si propone di garantire la depurazione e di salvarla dall’intaccamento del fiume Magra, collegando i due depuratori vicini.