’Magra in bici’, anzi no Il progetto dimenticato

Per i turisti olandesi all’uscita degli scavi archeologici di Luni, la presenza delle postazioni delle biciclette è stata una bella immagine di casa. Per la loro cultura l’utilizzo delle due ruote rappresenta da sempre la quotidianità, un gesto abituale per evitare il traffico e rispettare l’ambiente. Da noi non è così ma spiegarlo non è stato semplice, difficile quando far capire che le postazioni ben allineate e vuote non erano in attesa delle biciclette di rientro da qualche giretto nella pianura oppure al mare ma che in realtà non esistono più da anni. Da quando il progetto ’Magra in bici’ promosso dal Parco di Montemarcello Magra Vara in accordo e collaborazione con i Comuni della Val di Magra è stato messo in cantina. O meglio, trasferito direttamente al magazzino del Comune di Sarzana a Silea dove le biciclette acquistate per il progetto sono state accatastate come ferro vecchio, in parte vandalizzate. Le colonnine e il ’totem’ informativo però sono ancora presenti nel parcheggio poco distante dall’ingresso dell’area archeologica di Luni. Le colonnine che ospitavano le biciclette che potevano essere prese in prestito attraverso la scheda magnetica preventivamente caricata allo sportello Iat di piazza San Giorgio a Sarzana sono ancora al proprio posto. Ultimo simbolo di un piano di mobilità alternativa che non ha mai davvero funzionato e che in un paio di stagioni è stato messo da parte insieme all’idea di poter attraversare la vallata in sella alle due ruote a pedalata assistita. Ma la postazione resta e magari tra qualche anno diventerà motivo di visita al museo delle belle intuizioni rimaste al palo.

m.m.