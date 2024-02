Maggior sicurezza per i pedoni. Attraversamenti pedonali rialzati e illuminazione pubblica potenziata

Con l’obbiettivo di migliorare la sicurezza pedonale lungo le strade provinciali il Comune di Arcola ha inoltrato alla Provincia nuove richieste di parere per la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati. Il piano per le strade prevede che siano istallati nel centro abitato del Guercio sulla via Provinciale, di fronte degli esercizi commerciali; un secondo nell’ abitato del centro storico di Arcola, nello specifico in via Trina in corrispondenza di via Perroni, e il terzo nel cuore di Baccano in via Sommovigo in corrispondenza di piazza Mazzini, luogo dove spesso gli abitanti hanno notato auto sfrecciare pericolosamente.

La popolazione vorrebbe che fossero istallati dei dissuasori di velocità anche in via XXV Aprile e via Giovato, così come in via Fosella verso il bivio di Canarbino: istanze che saranno prese in considerazione. Da parte dell’amministrazione comunale arcolana, lo ha annunciato l’assessore Massimiliano Nardi, è stata inoltre richiesta l’autorizzazione allo spostamento del dosso di Romito Magra, sul quale il consigliere di opposizione Gino Pavero pone una domanda: Quale dosso di Romito? Occorre maggiore precisione e sarebbe peraltro buona cosa conoscere anche i motivi per tale operazione".

La giunta arcolana ha inoltre deciso di potenziare l’illuminazione pubblica per implementare la sicurezza della viabilità sull’Aurelia che attraversa i centri abitati di Arcola Ponte e Ressora, visto che gli interventi già attuati come il rilevatore di velocità in prossimità del centro abitato del Ponte e gli impianti di illuminazione degli attraversamenti nel centro abitato di Ressora hanno avuto effetti positivi. Veranno installati sistemi di illuminazione negli attraversamenti pedonali anche nel centro abitato del Ponte, in via Aurelia nord e in via Aurelia Sud a San Genesio. Il nulla osta da Anas è già arrivato.

Cristina Guala

Nella foto, la sindaca

Monica Paganini