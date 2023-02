Maggiari elogia l’area sportiva

Alla presentazione in commissione fatta dall’architetto Lucchesini ha partecipato anche il consigliere Maggiari di FI. Resta la destinazione commerciale e artigianale esistente (piccola rivendita di generi alimentari, piccola ristorazione) dei locali al piano terra di piazza della Libertà e di via Taruga e quella residenziale dei locali al primo piano. Per l’area sportiva (esistente ma in abbandono) il progetto prevede una struttura polivalente in cui praticare vari sport e verrà rifatto il manufatto per i servizi (spogliatoi, servizi igienici, ufficio). "Condivisibile – dice Maggiari – la scelta di destinarla non solo alla pratica del calcio ma anche in favore di altri sport come il padel".