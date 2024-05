Luperi, luci accese sulle carenze: "La pista di atletica perde pezzi. È impossibile organizzare gare"

Prima dell’arrivo di altre opere c’è lo stadio da rimettere in sesto e da tirare a lucido. Il Partito Democratico ha acceso l’impianto di illuminazione del ’Miro Luperi’ non certo per l’organizzazione di eventi, ma per denunciare le pessime condizioni della struttura cittadina, in particolare della pista da atletica leggera. Per anni considerata una delle perle dell’intera Liguria, inaugurata a metà 90 dalla leggenda dello sport nazionale Pietro Mennea, si è lentamente sgretolata evidenziando preoccupanti carenze che ne impediscono l’organizzazione di eventi e meeting di alto livello. A evidenziare le condizioni della pista è stato Rosolino Vico Ricci consigliere comunale del Pd che ha presentato un’interrogazione. "Lo stadio ’Luperi’ – spiega il consigliere di opposizione – rappresenta il vero polo sportivo della città, con un grande valore sociale e inserito in un contesto ambientale caratteristico. L’associazione sportiva dilettantistica Atletica Sarzana si occupa dell’organizzazione dell’attività dal lontano 1984. La struttura purtroppo non è più da tempo in grado di offrire standard adeguati: la pista presenta in molti tratti fissurazioni, erosioni e buche.

La pedana per il salto in lungo è gravemente deteriorata, la gabbia per il lancio del peso è stata spostata e abbandonata, molte specialità di fatto sono ineseguibili. I locali assegnati all’atletica allo scopo di servire da spogliatoi, servizi igienici e ufficio collocati sotto gradinata sono inagibili e in condizioni di assoluto degrado. All’allenamento gli atleti devono arrivare addirittura già vestiti. L’offerta sportiva contribuisce all’aggregazione sociale e giovanile quindi iniziamo da questi impegni concreti e urgenti".