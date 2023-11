Luni, stazione ferroviaria. Un trampolino per il futuro

Non è soltanto un luogo di ricordi e di memoria dei tempi studenteschi oppure delle attese del treno diretto al lavoro. La stazione ferroviaria di Luni, adeguatamente riqualificata, può ancora rappresentare un trampolino per il futuro, per la valorizzazione turistica della zona dall’area archeologica di Luni alle colline del sole e delle future strade del vino sulle quali l’amministrazione di Luni sta lavorando. Ma anche per diminuire il traffico ormai saturo sulle principali arterie stradali. La passeggiata organizzata dallo storico Piero Donati che da tempo si sta occupando della valorizzazione della stazione ferroviaria sull’Aurelia a Luni è stata l’occasione per riaprire un dialogo che coinvolga non soltanto Rfi ma anche le amministrazioni comunali di Luni e Castelnuovo Magra. L’altra mattina all’appuntamento fissato dal professor Donati hanno partecipato davvero in tanti scoprendo, o riavvolgendo il nastro, la storia che ha caratterizzato la stazione nel corso degli anni auspicando un nuovo collegamento con la zona archeologica. L’interesse riacceso da Donati ha avuto l’immediata collaborazione di Alessandro Silvestri sindaco di Luni che ha così ribadito la necessità di implementare i servizi della stazione non soltanto in ottica turistica ma anche per favorire la quotidianità.

"Abbiamo la consapevolezza - ha spiegato ai partecipanti - del fatto che una piccola amministrazione da sola poco può e che è necessario fare squadra per cercare di aarrivare a soluzioni che migliorino la qualità e la vivibilità del nostro territorio. Condividiamo l’impostazione storico-turistica ma ci stiamo adoperando in tutte le sedi affinchè la proposta già avanzata prenda forza. Dobbiamo estendere la percorrenza dei treni per le Cinque Terre fino alla stazione di Massa o meglio ancora fino a Pisa per creare immediatamente un circuito virtuoso per la valorizzazione di tutte le realtà ambientali e turistiche che si trovano su questa tratta. Senza sottovalutare la circostanza che una simile operazione consentirebbe a molti di utilizzare in maniera quotidiana e continuativa i collegamenti ferroviari per scopi lavorativi oppure per la frequentazione di scuole. In questo modo si andrebbe a alleggerire il traffico stradale e così offrendo un piccolo, immediato ed efficace contributo al miglioramento della qualità della vita. Oltre che un certo risparmio economico sul carburante, usura dei mezzi, rischio incidenti e contravvenzioni".

Massimo Merluzzi