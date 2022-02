Luni, Poli corre per il centrodestra Nella coalizione non c’è Cambiamo

Il centro destra si muove, quasi, compatto sul nome del candidato a sindaco di Luni. La corsa alle prossime elezioni sta gradualmente svelando i concorrenti e dopo la conferma dell’attuale primo cittadino Alessandro Silvestri rappresentante del centrosinistra e l’impegno nella lista civica di Giovanni Pampana anche il centrodestra ha sciolto le riserve indicando il candidato Davide Paolo Poli. Un’indicazione che è il frutto della condivisione di idee di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Liguria Popolare. Una coalizione che, a differenza delle ultime amministrative in Val di Magra, vede unite in un unico blocco anche forze politiche che si sono presentate, come a Santo Stefano Magra, contrapposte. Nell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra i vertici provinciali dei singoli partiti è stata sostenuta la candidatura del commercialista Davide Paolo Poli che ha trovato d’accordo Lorenzo Viviani (Lega), Davide Parodi e Sauro Manucci (Fratelli d’Italia), Andrea Cargiolli (Forza Italia), Andrea Costa (Noi con l’Italia) intenzionati a condividere il percorso verso le prossime amministrative di Luni. Poli ha già avuto un’esperienza politica alcuni anni fa ricoprendo la carica di assessore della giunta del sindaco Tarcisio Andreani. Spicca nella squadra a sostegno però l’assenza di Cambiamo che se in Regione Liguria governa insieme a Lega e Fratelli d’Italia a Luni non ha invece trovato, per ora, spazio di condivisione. E forse non è un caso vista la presenza di Forza Italia e dei popolari con i quali la temperatura è scesa ben al di sotto dello zero. m.m. ...