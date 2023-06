Luni, l’opposizione lancia accuse "Ancora tanti problemi irrisolti Sanità e sport i nervi scoperti"

Un anno dopo. Al traguardo del primo anno dalle elezioni che hanno confermato Alessandro Silvestri sindaco di Luni il giudizio dell’opposizione è critico e evidenzia la mancata soluzione di tante problematiche. A farsi portavoce del malcontento è stato Davide Paolo Poli (nella foto) capogruppo di "Insieme per Luni" che un anno fa si è candidato sindaco. "Per far fronte all’impegno politico assunto - ha spiegato Davide Paolo Poli - ci impegniamo quotidianamente a monitorare con costanza il territorio, segnaliamo con attenzione le criticità, discutiamo e partecipiamo alle commissioni e ai consigli comunali con senso di responsabilità e agendo sempre e solo nell’interesse di Luni. Ma ci siamo accorti che a Luni manca il contatto e la connessione della politica con i problemi della comunità e che il dialogo con i cittadini per costruire soluzioni concrete non è ritenuta una priorità assoluta". Il capogruppo ha inoltre elencato una serie di lacune che in questi 12 mesi non sono state risolte. "A Luni non si fanno più le analisi mediche e le visite specialistiche. Il servizio di asilo nido è stato eliminato da tempo, i nostri ragazzi non hanno punti di ritrovo strutturati sul territorio, così come la connessione Internet non è presente in larghe parti. Non parliamo della mancata creazione di posti di lavoro e che le attività commerciali sopravvissute sono ormai poche. Non vi è luogo dove poter praticare in sicurezza le attività sportive come il calcio, la pallavolo e la pallacanestro, vivere nei nostri paesi e borghi storici sta divenendo sempre più difficile e molto altro ancora". Il rappresentante della minoranza assicura perà impegno da parte di tutti i colleghi consiglieri di opposizione. "Sicuramente - conclude Davide Paolo Poli - continueremo a lavorare in modo costruttivo per restituire nuove opportunità e prospettive alla collettività lunense, sperando che si possa fase qualcosa per cambiare questo stato delle cose, desistendo dal rimanere immobili e inerti in questa situazione assurda".

m.m.