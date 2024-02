Luni, esercitazione della Protezione Civile: simulato un incendio di bosco

Luni, 12 febbraio 2024 – La preparazione è molto importante, soprattutto nei momenti di quiete quando le operazioni di intervento possono essere pianificate e simulate senza l’assillo dell’emergenza. Il gruppo comunale di antincendio boschivo e Protezione Civile del Comune di Luni ha organizzato una esercitazione in bosco per mettere in pratica tutte le operazioni necessarie alla lotta contro gli incendi boschivi mettendo insieme nell’occasione, per la prima volta, diversi operatori dell’emergenza.

Il gruppo era infatti composto da 4 squadre operative di cui una di Protezione Civile ed ha simulato un attacco diretto su un incendio potenzialmente piuttosto complesso.

"La collaborazione – ha spiegato il responsabile della squadra volontari lunense Massimiliano Boggia – tra operatori fronte fuoco e i colleghi della Protezione Civile è fondamentale per la logistica e per il supporto tecnico. Non era mai stato messo in campo prima un progetto di questa entità unendo squadre Aib, Protezione Civile, vigili del fuoco e agenti della polizia municipale".

L’esercitazione si è svolta con la supervisione degli operatori antincendio della Regione Toscana e sotto il coordinamento dei vigili del fuoco della Spezia e ha visto impegnati circa 15 volontari formati e dotati di tutti i dispositivi necessari per affrontare l’attacco al fuoco, lo spegnimento e la successiva bonifica.

"Una squadra per funzionare bene deve allenarsi mettersi in gioco, per questo fisseremo nel corso dell’anno una serie di esercitazioni per continuare a migliorarci anche grazie al supporto di squadre di professionisti dalle quali poter imparare la gestione del pericolo".

L’operazione è durata tutta la mattina, è stato collaudato sul campo anche l’ultimo mezzo arrivato a implementare il parco mezzi del Comune di Luni. Un modello in grado di attaccare direttamente l’incendio e di stendere una linea di alta pressione per piu di 200 metri, per portare acqua in grandi quantità sulla linea dell’incendio.

m.m.