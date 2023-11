Luni, aiuti dal Comune per la tassa rifiuti. A bilancio 35mila euro di contributi

Il Comune di Luni ha stanziato a bilancio la somma complessiva di 35 mila euro per le agevolazioni sul pagamento della tassa sui rifiuti. Per aver diritto al contributo è stato quindi aperto il bando con riferimento alle credenziali necessarie per ottenere l’agevolazione oppure nei casi espressamente previsti anche la totale esenzione. L’assessore Barbara Moretti insieme agli uffici ha dunque predisposto un innalzamento del contributo previsto rispetto al passato. "Inizialmente - spiega l’assessore Moretti - avevamo stanziato la somma di 10 mila euro ma abbiamo deciso di stanziare un contributo di altri 25 mila euro in considerazione del crescente aumento di famiglie in povertà anche a causa dell’aumento delle tariffe energetiche e di tutti fattori che incidono sulle condizioni socio-economiche delle famiglie. Abbiamo deciso di aumentare le agevolazioni che saranno riconosciute ai cittadini che presenteranno apposita istanza ed in possesso dei seguenti requisiti di reddito: Va sottolineato che parte delle risorse che determinano l’avanzo di gestione, utilizzate in via prioritaria per investimenti sul sociale e sulla sicurezza dei cittadini, provengono proprio dal recupero di evasione tributaria che sta effettuando la nostra società partecipata Spezia Risorse". Dopo la chiusura del bando verrà redatta una graduatoria sino ad esaurimento dei fondi stanziati. I nuclei familiari degli aventi diritto usufruiranno delle agevolazioni tramite compensazione contabile.