Luni, aggiornamenti catastali La minoranza chiede il rinvio

La richiesta di prorogare i termini per gli aggiornamenti catastali avanzata dal capogruppo di opposizione Davide Paolo Poli dovrà essere deliberata dalla giunta del Comune di Luni. Nel corso della commissione bilancio e finanze il rappresentante della minoranza ha richiesto di prorogare il termine fissato a fine maggio da Spezia Risorse per effettuare l’aggiornamento catastale degli immobili di tipo A4, A5 e A6. La possibilità di concedere ulteriori termini sembrerebbe possibile, tuttavia l’ultimo passaggio spetterà alla giunta guidata dal sindaco Alessandro Silvestri che dovrà procedere alla delibera. Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione delle tariffe Tari per l’anno in corso e dalle proiezioni non sarebbero previsti aumenti anche se il consigliere a nome di tutto il suo gruppo "Insieme per Luni" ha ribadito la necessità di fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà applicando, se necessarie, le riduzioni.