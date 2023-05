Lungo la Cisa a passo d’uomo Cantieri aperti da Salt e Anas Code e disagi per i pendolari

L’inizio non è stato certamente dei più incoraggianti. Ci sono volute ore trascorse in coda per percorrere a passo d’uomo una decina di chilometri, quelli che separano Santo Stefano Magra a Spezia. Una mattinata da incubo quella che hanno dovuto affrontare i pendolari in strada ieri mattina per raggiungere i luoghi di lavoro e le scuole ma il problema è che la situazione potrebbe proseguire ancorta per diverso tempo. La concomitanza dei lavori in corso infatti ha mandato in tilt la circolazione sulla Cisa creando lunghissime code e ritardi infiniti sulla tabella di marcia.

L’inizio delle operazioni annunciate da Salt sul raccordo autostradale Santo Stefano-Spezia unite al cantiere aperto da Anas per la realizzazione della rotatoria all’imbocco del borgo di Santo Stefano Magra hanno rallentato il transito che, comunque, al mattino è pur sempre da bollino rosso.

Un nuovo rischio però si presenta all’orizzonte: ovvero l’installazione di un semaforo al confine con Caprigliola per consentire gli interventi nell’area di accesso al ponte di Albiano. Insomma negli orari di punta, al mattino e nel tardo pomeriggio, il transito sulla Cisa rischia di trasformarsi in una vera Odissea. Ieri mattina il blocco del traffico ha interessato anche via Cisa Vecchia, una strada che dovrebbe essere percorsa soltanto dai residenti e comunque in possesso del pass riservato agli operatori e dipendenti della zona artigianale, ma che è stata presa d’assalto da automobilisti disperati che dall’arteria principale hanno cercato una via di fuga nella strada interna.

Se ai cantieri si aggiunge inoltre il via vai di mezzi pesanti della zona del retroporto la misura risulta davvero ormai colma. Il problema però è che l’intervento previsto da Salt sulla bretella autostradale, consistente nella sostituzione delle barriere, si protrarrà almeno fino al prossimo mese di agosto.

