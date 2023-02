L’ultimo saluto all’architetto Aldo Pigoni

Con la sua intuizione evitò una possibile tragedia. Anche per questo episodio l’architetto Aldo Pigoni verrà ricordato con grande affetto e riconoscenza ad Ameglia così come in tanti nel mondo politico piangono la prematura scomparsa di "Paco" il soprannome con il quale era affettuosamente conosciuto. Si è spento l‘altra sera a 66 anni l’architetto Aldo Pigoni dipendente del Comune di Ameglia, ente nel quale dal giugno 1998 ha ricoperto il ruolo di capo dell’ufficio tecnico lavori pubblici e urbanistica. Nel tragico pomeriggio del 25 ottobre 2011, una giornata che resterà scritta nella storia del territorio perchè caratterizzata dalla terribile alluvione, proprio Aldo Pigoni insieme al maresciallo Alberto Poletti, all’epoca comandante della stazione dei carabinieri di Ameglia, si rese conto delle condizioni di stabilità molto critiche del ponte della Colombiera. Dopo l’ultimo passaggio di un mezzo della Protezione Civile chiesero al sindaco Umberto Galazzo di chiudere l’infrastruttura e poco dopo lo sbarramento sui due lati di Fiumaretta e Bocca di Magra il ponte crollò. Uno dei tanti episodi che il primo cittadino amegliese ha voluto ricordare alla notizia della morte di Aldo Pigoni. Ma Pigoni è stato a lungo impegnato anche in politica tra le fila di Rifondazione Comunista. A ricordarlo con affetto anche Massimo Lombardi e Sergio Olivieri. Il funerale si svolgerà oggi, martedì, alle 14 partendo dalla Rsa Regina Elena di Carrara per proseguire al tempio crematorio di Turigliano.

Massimo Merluzzi