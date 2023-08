L’ultimo saluto a Nino Spadoni

Si è spento a 71 anni Nino Spadoni, figura conosciuta in città anche per la sua attività di funzionario alle vendite di una ditta di abbigliamento. Non era difficile incontrarlo in città e in compagnia dello storico gruppo di sarzanesi impegnati in conversazioni su varie tematiche e con l’immancabile senso dell’ironia. Da tempo era alle prese con problemi di salute e l’altra mattina si è spento al Sant’Andrea. Lascia la mamma Cesarina, il fratello Alberto avvocato del foro spezzino e il nipote Niccolò.Il funerale si terrà domani alle 15.30 in Santa Maria. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.