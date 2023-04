L’ultimo saluto a Giorgio Pellitti

Si sono svolti nella chiesa del cimitero nuovo di Pisa i funerali di Giorgio Pelliti. Una figura molto conosciuta in città che si è spenta nei giorni scorsi all’età di 80 anni. Lo si ricorda per il suo grande impegno nel mondo del sociale anche come membro dell’associazione culturale ’Amici di padre Damarco’ impegnata in varie iniziative. Giorgio Pelliti inoltre è stato sempre molto attivo nell’organizzazione di eventi e manifestazioni non soltanto a Sarzana ma in tutta la Val di Magra, ponendo sempre grande attenzione al principio della solidarietà e all’aiuto delle persone in difficoltà. Per diverso tempo aveva inoltre collaborato con la comunità di Sant’Egidio per organizzare l’arrivo nel Comune di Luni di due giovani coniugi siriani, giunti in Italia attraverso i ’corridoi umanitari’. Giorgio Pelliti lascia la moglie Gabriella e i figli ai quali giungano le condoglianze della nostra redazione.