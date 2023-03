L’ultimo saluto a Celeste Spagnoli Una vita trascorsa tra i suoi vigneti

È morto Celeste Spagnoli. Era arrivato dal parmense nel secondo dopoguerra, aveva acquistato tre ettari di terreno nella collina di Masignano sopra il borgo di Arcola. Il lavoro da fare era molto perché la zona, fortemente colpita dai bombardamenti, doveva essere completamente ricostruita. Mise in piedi un’azienda agricola che prese forma giorno dopo giorno producendo olio, occupandosi si allevamento e soprattutto vigne, con grande attenzione, più interessato alla qualità che alla quantità. Lascia un vuoto enorme in tutta la famiglia e nella comunità che conosceva bene il figlio Andrea e la nipote Ilenia che gli sono subentrati nella gestione dell’attività di famiglia e la nipote Valentina Massi ex componente del consiglio comunale arcolano. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella Pieve di Baccano, per volontà della famiglia non fiori ma donazioni alle pubbliche assistenze Croce Verde di Arcola e Humanitas di Romito Magra.