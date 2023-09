L’ultimo ritocco alla ’casa’. Una tettoia per i mezzi della Protezione Civile

Nella nuova casa da poco inaugurata della Protezione Civile di Luni manca ancora la tettoia per garantire il riparo del parco mezzi dalle intemperie. L’infrastruttura verrà acquistata grazie al finanziamento del dipartimento di Regione Liguria che ha stanziato quasi 142mila euro, mentre spettano all’amministrazione comunale le operazione propedeutiche al posizionamento della copertura. Per questo è stato affidato allo studio di ingegneria D.S.V di Spezia l’incarico del collaudo statico delle strutture all’interno del centro sociale ’Benelli’ di via Pertini a Casano da poche settimane diventato la sede operativa della squadra comunale di Protezione Civile e antincendio boschivo oltre che ricovero delle attrezzature e dei mezzi di intervento.

Nel giorno dell’inaugurazione dello scorso giugno l’assessore regionale alla protezione civile e infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone aveva confermato l’accoglimento della richiesta avanzata dal sindaco Alessandro Silvestri di finanziamento di una copertura per riparare i mezzi del gruppo e salvaguardarli. Il dipartimento regionale ha quindi stanziato la somma di 141mila 809 euro integrati da fondi a bilancio del Comune di Luni. La nuova sede è stata ricavata all’interno del centro sociale di Casano, trasferendola dall’ex scuola dismessa di fianco alla zona dell’anfiteatro di Luni, per una questione di spazi più ampi anche ospitare gli automezzi e alla vicinanza dalla sede comunale distante un centinaio di metri.

L’ex scuola adesso è stata messa a disposizione del comitato Auser che, proprio per favorire il progetto proposta dall’amministrazione comunale di favorire la crescita degli spazi della Protezione Civile, aveva lasciato gli spazi all’interno del centro sociale "Benelli" dove svolgeva attività ricreativa in particolare per la terza età. Il collaudo della struttura da parte dei professionisti incaricati, al costo di 3 mila 700 euro, consentirà adesso l’investimento del contributo regionale e l’istallazione della copertura. Inoltre il Comune di Luni si è dotato anche un impianto di videosorveglianza dell’ area collegato con il comando della polizia municipale proprio per tutelare il parco mezzi in dotazione dalle intenzioni dei malintenzionati acquistando l’impianto di allarme dalla ditta Silu’s Planet di Carrara al costo di 1.218 euro.

m.m.