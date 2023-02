L’ultima carta contro il biodigestore Al Tar per fermare il finanziamento

Una carta a sorpresa è ancora nelle mani del Comune di Santo Stefano Magra che deve però decidere in fretta se calarla sul tavolo. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha vanificato gli sforzi delle amministrazioni di Santo Stefano e Vezzano di bloccare la realizzazione del biodigestore, è ancora pendente il riscorso che l’ente santostefanese ha presentato al Tar del Lazio per chiedere di bloccare i finanziamenti che il Ministero ha destinato al progetto: 40 milioni di euro, che andrebbe a coprire gran parte dell’opera quantificata in almeno 56 milioni salvo aumento dei costi.

Il ricorso è stato presentato ritenendo ingiustificato il finanziamento di un’opera fino a quel momento bloccata dal Tar della Liguria e in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. Sentenza che poi è arrivata la scorsa settimana ribaltando la linea tracciata dal Tar e dando il via libera al progetto di Re.Cos - Iren e sostenuto dalla Regione. Il ricorso al Tar del Lazio aveva scatenato un duro botta e risposta tra il presidente della Provincia – ente destinatario del contributo – Pierluigi Peracchini e la sindaca Paola Sisti. Adesso sarà il Comune a dover decidere come gestire la delicata pratica. Qualunque fosse il pronunciamento del Tar il progetto non verrà fermato ma, eventualmente, privato di un cospicuo contributo economico. I 40 milioni rientrano nel Pnrr e hanno una tempistica definita: appalto entro il 2023 e l’opera dovrà essere conclusa entro il 2026. Il tema del ricorso verrà adesso affrontato dalla giunta per capire, anche coi legali che hanno seguito il contenzioso, quale strategia adottare.

m.m.