“Lucio c’è“ all’Impavidi I brani del cantautore protagonisti per una sera

Una serata con Lucio Dalla. Sabato al teatro degli Impavidi di Sarzana andrà in scena lo spettacolo dedicato all’indimenticato artista bolognese dal titolo "Lucio c’è" che dopo il successo riscosso nello scorso autunno al teatro Bello di Milano riprende il tour arrivando in città grazie all’organizzazione curata da Live Music Academy, la scuola di musica di via Landinelli diretta dal maestro Fabio Anicas. La rassegna è stata inserita nel programma "Estate a Sarzana 2023" e si avvale del patrocinio del Comune di Sarzana. Qualche sarzanese con qualche capello bianco ricorderà un concerto di Lucio Dalla, all’inizio degli anni Settanta, proprio al teatro degli Impavidi palcoscenico dove tornerà la sua voce e la straordinaria poesia dei suoi testi.

Lo spettacolo, con inizio alle 21, infatti si sviluppa come un concerto intervallato dal racconto di episodi inediti di vita vissuta proprio con Lucio e della nascita di alcune tra le sue canzoni più amate, da parte di uno dei protagonisti della scena Marcello Balestra, grande amico del cantautore e collaboratore storico per oltre 30 anni. La contemporaneità dell’artista e di ciò che ha lasciato in eredità a tutti i suoi ascoltatori, insieme ai racconti sulla sua persona, attraverso i fatti vissuti da Marcello Balestra, renderanno il concerto-racconto un lungo viaggio originale e sicuramente inedito. "Lucio c’è"" musicalmente è una sequenza di canzoni eseguite rigorosamente dal vivo, da musicisti e qualche ospite di qualità, interpretate da almeno tre differenti voci, nel rispetto del mood, di ciò che Lucio ha scritto e pubblicato. Saranno riproposti i brani che hanno fatto la storia della musica italiana: da Caruso, L’anno che verrà, 4343, Futura, Come è profondo il mare, Anna e Marco, Balla balla ballerino, Attenti al lupo, Canzone, Se io fossi un angelo, Cara, La sera dei miracoli, L’ultima luna, Tu non mi basti mai, Nuvolari, Piazza Grande, Stella di mare e tante altre ancora che fanno parte dell’immenso repertorio lasciato da Lucio Dalla. La regia e narrativa artistica è curata da Marcello Balestra e Giulio Guerrieri. Per ulteriori informazioni sugli ultimi posti ancora disponibili è possibile rivolgersi alla segreteria del teatro degli Impavidi.

m.m.