Luci, parcheggi e strade Poli: "Ci aspettiamo risposte"

La necessità di implementare l’attuale pianta organica soprattutto nel settore della polizia municipale e dell’ufficio tecnico avanzata dall’opposizione non sembrerebbe però trovare disponibilità, almeno nel corso del 2023. Se ne riparlerà comunque sabato durante la commissione bilancio e finanze convocata dal presidente Davide Paolo Poli che ha chiesto anche la presenza degli assessori Barbara Moretti e Federico Sebastiani. Infatti oltre alla trattazione del bilancio previsionale 2023-2025 verrà esaminata la voce dei finanziamenti destinati per il potenziamento della pubblica illuminazione, la realizzazione di nuovi parcheggi, la manutenzione delle strade, sicurezza e la segnaletica stradale. "Ci sono almeno una ventina di punti – ha spiegato Poli – che si dovranno affrontare nel triennio di bilancio sui quali vogliamo capire l’intenzione della giunta di prevedere l’adeguata copertura finanziaria. Ci aspettiamo che il sindaco e la giunta si impegnino inoltre a relazionare semestralmente al consiglio comunale sugli interventi svolti e quelli in programmazione".