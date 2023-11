Luci accese sul borgo di Nicola. Nuova illuminazione pubblica

Il borgo di Nicola accende la luce. Sarà il paese collinare infatti ad aprire il percorso di riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione previsto dal Comune di Luni che dopo aver provveduto al riscattato da Enel Sole ha affidato l’appalto per la sostituzione di pali e corpi luminosi in tutto il territorio. I lavori partiranno proprio da Nicola che da tempo lamenta disagi a causa delle troppe zone buie nel borgo. Intanto l’attenzione dell’ente rivolta al paese sta portando ai frutti attesi in un percorso non semplice di riqualificazione urbana. Il sopralluogo effettuato dall’assessore Federico Sebastiani (nella foto) e dall’architetto dell’ente Sandra Aiazzi ha intanto verificato l’avanzamento dei lavori di rifacimento del primo lotto della pavimentazione dei percorsi interni all’abitato. Dopo la sostituzione di tutti i sottoservizi (gas, acqua potabile, acqua) la ditta appaltatrice ha iniziato il rifacimento del ciottolato secondo le direttive della Soprintendenza. "La realizzazione della pavimentazione già realizzata – ha confermato Sebastiani – è in linea con la progettazione con la speranza che possa ripagare i residenti e tutti i frequentatori di Nicola dei disagi inevitabilmente sopportati in questi mesi. Confermiamo inoltre il nostro impegno al reperimento delle risorse necessarie a proseguire nel secondo lotto dell’intervento annunciato l’opera di risanamento non soltanto del ciottolato ma anche di tutti i sottoservizi".