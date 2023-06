Luce a Luni, 131 Segnalazioni di Disservizio Ignorate dal Gestore

La luce non sempre "brilla" nel territorio di Luni ma le segnalazioni del frequente disservizio non sembrano ascoltate dal gestore. Il consigliere di opposizione Davide Paolo Poli porta all’attenzione dell’amministrazione le 131 segnalazioni di malfunzionamenti inoltrate dai cittadini e rimaste senza risposta. Un problema ben conosciuto tanto che il Comun ha conferito all’ingegnere Bisetti l’incarico di redigere uno studio di fattibilità per il ripristino dell’illuminazione pubblica e sono stati stanziati oltre 160 mila euro o per l’efficentamento energetico e per la manutenzione dei punti luce. "Ma nonostante tutto – sottolinea Poli – si è ancora in attesa di conoscere i costi esatti per il ripristino dei punti luce non funzionanti, non è chiaro come si voglia intervenire, se per zone o per anzianità della segnalazione, e si posticipano ancora gli interventi necessari".