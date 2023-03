Lotta al cyberbullismo "Ragazzi occhio alla rete"

I numeri di telefono indicati con troppa facilità, i dati personali sensibili inseriti nelle tante e apparentemente tranquille chat, ma anche nelle sfide ai videogiochi che si disputano ogni giorno nella rete tra appassionati ma spesso perfetti sconosciuti quindi potenzialmente avversari non soltanto per scherzo. Ci sono tanti modi per finire nella rete dei malintenzionati e proprio i giovanissimi, i ragazzini, sono i soggetti maggiormente a rischio. Ad accendere il faro sul pericolo che può arrivare con una condotta troppo disinvolta nei social e il mancato oppure inadeguato controllo da parte dei genitori sono stati gli esperti della polizia postale della Questura della Spezia. Gli ispettori Rosario Izzo responsabile della sezione operativa sicurezza cybernetica e il collega Davide Pratelli hanno messo a disposizione la loro lunga esperienza rispondendo all’appello lanciato dal Comune di Santo Stefano Magra che in collaborazione con la Scuola di Formazione della Spezia ha organizzato un convegno sul cyberbullismo dal titolo "Generazione Z" che si è tenuto alla sala ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano Magra. In sala i ragazzini della scuola media "Schiaffini" di Santo Stefano Magra hanno ascoltato gli interventi della polizia oltre che del comandante della municipale Maurizio Perroni, del vice Andrea Prassini e degli assessori Jacopo Alberghi e Chiara Battistini.

Il personale della Polizia di Stato ha raccomandato ai ragazzini di usare la massima prudenza e agli adulti di tenere sempre d’occhio le mosse dei loro figli e alunni sui social e telefonini ricordando che la privacy non è un limite invalicabile trattandosi di figli e comunque di minorenni. Tra i suggerimenti, anche in prospettiva, quello di prestare attenzione alla reputazione virtuale. Fotografie, video e altre situazioni che potrebbero apparire, oggi, scherzose anche se un pò oltre le righe tra adolescenti tra qualche anno, al contrario, potrebbero improvvisamente ritorcersi contro. La rete infatti non dimentica e non cancella nulla quindi persone adulte rischiano di scontare leggerezze commesse anche 20 anni prima. Il personale della Questura di Spezia ha anche fornito l’indirizzo di una applicazione "Youpol" che permette gli utenti di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni utili a prevenire episodi di violenza e bullismo e ricevere l’intervento di soccorso in tempo reale.

Massimo Merluzzi