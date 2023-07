L’onoreficenza civica consegnata ai familiari di Pino Meneghini

L’onoreficenza civica "XXI Luglio 1921" assegnata a Pino Meneghini verrà consegnata stamani in sala consigliare ai famigliari del giornalista e scrittore scomparso nel dicembre del 2017 all’età di 78 anni. Alla cerimonia in municipio parteciperà anche il professor Egidio Banti amico di Pino. La commisione ha riconosciuto il valore dell’attività di storico e studioso della storia del Novecento con particolare riferimento a quella locale. Pino Meneghini è stato infatti un esponente di spicco del mondo della cultura sarzanese e della storia socialista. Una figura molto conosciuta in città anche per la sua ironia e la sua abituale presenza in centro per commentare gli eventi della città interessandosi puntualmente delle tante vicende quotidiane, che definiva "spigolature". E ancora oggi Pino è ricordato con grande affetto. L’onoreficenza è un riconoscimento alla sua sarzanesità oltre che al profondo impegno antifascista che lo ha sempre contraddistinto. Sarà una intensa giornata quella odierna, nel ricordo del 102° anniversario dei fatti del 21 Luglio 1921 con l’organizzazione di varie cerimonie dedicate alle quali sono invitate a partecipare le autorità locali, l’associazione partigiani Anpi che proprio in queste ore sta completando il trasferimento nella sede del Quarto Piano di via Landinelli, il Comitato della Resistenza e la popolazione. Alle 11 la sindaca deporrà una corona di alloro al cippo monumentale dedicato al capitano Guido Jurgens nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria mentre alle 11.30 la prima cittadina renderà omaggio al sindaco Pietro Arnaldo Terzi con un mazzo di fiori alla targa posta in piazza Matteotti.

m.m.