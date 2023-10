Loni lascia il consiglio. E Guccinelli ci pensa

A neppure sei mesi dal voto amministrativo, l’opposizione consigliare sarzanese si sta preparando a combiare pedine. A breve infatti potrebbero essere già pronti gli ingressi dei primi dei non eletti che proseguiranno dunque il mandato in sostituzione dei colleghi dimissionari. Di sicuro non sarà più al proprio posto in consiglio Roberto Loni (che ha annunciato la conclusione della sua esperienza politica attiva) e si attende che Renzo Guccinelli sciolga le riserve su una decisione che in realtà aveva già annunciato nel giorno stesso della sconfitta elettorale a scrutinio ancora in corso, ma quando ormai la vittoria di Cristina Ponzanelli si stava delineando netta. Roberto Loni entrato in consiglio grazie alle 52 preferenze ottenuto nella lista civica Sarzana Protagonista a sostegno della candidatura a sindaco di Renzo Guccinelli.

Per la sostituzione si dovrà quindi individuare il primo dei non eletti della stessa lista civica quindi dovrebbe entrare in consiglio comunale Andrea Tonelli che ha raccolto 46 preferenze. Che Renzo Guccinelli possa lasciare il ruolo di opposizione è un’ipotesi non azzardata e per altro paventata. Dopo qualche ’battaglia’ però Guccinelli potrebbe adesso cedere la mano e consentire così di maturare esperienza in consiglio a un rappresentante della lista civica "Insieme per Guccinelli sindaco". Il conteggio premierebbe l’avvocato Sabina Ambrogetti, che ha ottenuto un ottimo risultato di 198 preferenze. Una figura nuova per il consiglio anche se non dell’impegno civico cittadino.