Logistica agroalimentare "Settore in espansione"

I servizi nell’area retroportuale di Santo Stefano Magra sono stati tra i punti di forza in vetrina alla fiera Fruit logistica 2023, dove Autorità di sistema portuale e Gruppo Tarros hanno promosso i traffici ortofrutticoli del porto spezzino. La fiera è una delle più importanti al mondo per la logistica dei prodotti agroalimentari e si sta svolgendo in questi giorni a Berlino.

Ieri, all’interno della presentazione del cluster portuale ligure introdotta dall’assessore allo sviluppo economico, Andrea Benveduti, il segretario generale dell’Autorità spezzina, Federica Montaresi, ha illustrato le potenzialità e gli investimenti dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, che vantano "564 attacchi per l’alimentazione elettrica dei containers refrigerati presenti in porto, i magazzini refrigerati nel Centro unico dei servizi alle merci nel retroporto di Santo Stefano e le semplificazioni sui controlli alla merce introdotte grazie del S.U.Do.Co, lo sportello Unico Doganale dei controlli". Novità e opportunità di investimento – ha proseguito – "verranno avviate con la prossima realizzazione della zona logistica semplificata, che include anche le aree della food valley emiliana". Ci sono inoltre "i 682 milioni di euro di investimenti pubblico privato in infrastrutture, innovazione e sostenibilità". Grazie a tutto questo i porti del mar ligure orientale "potranno ragionevolmente ambire ad ottenere una fetta sempre più ampia nell’ambito traffico dei prodotti agroalimentari".

Riccardo Bonamino, direttore dell’agenzia Italia del Gruppo Tarros, ha ringraziato l’Autorità portuale "per l’opportunità di poter sviluppare il settore frigo, da sempre importante per lo sviluppo della nostra azienda e della industria agroalimentare italiana. Questa fiera è strategica sotto molti punti di vista. In questi giorni abbiamo per esempio consolidato i precedenti contatti avviati durante la scorsa edizione della fiera, che ci hanno consentito di attivare il trasporto di una quantità considerevole di mele dall’Italia alla Libia, grazie al servizio diretto che abbiamo dalla Spezia e da Genova con Tripoli e Misurata. Un traffico nuovo che potrebbe arrivare alla Spezia dall’Egitto riguarda svariati prodotti tipo patate, carciofi, cipolle, arance, che noi provvediamo a trasportare agli importatori di buona parte dell’Italia". Il rappresentante del gruppo Tarros ha concluso: " n questi giorni abbiamo avviato numerosi e proficui contatti che implicano nuove possibilità di lavoro. Grazie ai nuovi investimenti in infrastrutture che riguardano il Terminal del Golfo, aumenterà il focus sulle merci in reefer, con la realizzazione di nuovi spazi attrezzati, adatti ad accogliere i contenitori refrigerati".