L’obbiettivo della riqualificazione: area del Luperi, ciclabile XXI Luglio e parcheggi: servono quasi 2 milioni

Sarzana, 17 febbraio 2024 – Riqualificare il piazzale antistante lo stadio Miro Luperi, i parcheggi di piazza Zappa e di piazza Don Ricchetti e recuperare anche il percorso pedonale e ciclabile del viale XXI Luglio. Questi i progetti di fattibilità tecnico economica che sono stati approvati nei giorni scorsi dalla giunta Ponzanelli su proposta dell’assessore alle infrastrutture e alle opere pubbliche Giorgio Borrini. Riqualificare e provvedere alla manutenzione straordinaria di aree di proprietà comunale per potenziarne fruibilità e sicurezza e migliorare insieme il decoro urbano: questo l’obiettivo portato avanti dall’amministrazione comunale che proprio in queste settimane aveva già provveduto a affidare agli architetti Elisa Massa,Alberto Ruggia e Caterina Lupi l’elaborazione de progetti di fattibilità tecnico economica che mercoledì scorso sono stati approvati nella seduta di giunta.

Nel dettaglio per realizzare la riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale, il cui progetto è stato redatto dall’architetto Massa, servirà un importo complessivo pari a 502 mila euro, mentre per riqualificare piazza Zappa e piazza Don Ricchetti – come specificato dall’architetto Ruggia – serviranno rispettivamente 220 mila e 370 mila euro. Ultimo, ma non certo per importanza, è il progetto che prevede di riqualificare e recuperare il percorso pedonale e ciclabile del Viale XXI Luglio per cui l’architetto Lupi ha previsto che saranno necessari ben 626 mila euro. Si tratta, in totale, di circa un milione e settecentomila euro di risorse necessarie per procedere.

Fondi di cui il Comune di Sarzana non dispone, motivo per cui la giunta PonzanellI, oltre ad aver approvato i progetti pervenuti all’ente ha dato mandato al dirigente dell’area 3 di presentare i progetti a Regione Liguria con il fine di cercare di ottenere contributi finanziari attingendo dal Fondo Strategico Regionale. La speranza di poterli ottenere appare concreta, se si considera che qualche mese fa l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, aveva assunto l’impegno di riqualificare il parcheggio antistante lì stadio Miro Luperi, ma l’iter è ancora da espletare.

Siamo, ovviamente, nella fase iniziale dell’iter: i progetti di massima sono stati necessari proprio per valutare il tipo di lavori necessari e, soprattutto, per stimare la spesa e regolarsi di conseguenza nella ricerca dei fondi necessari..

«Senza progetti non è possibile richiedere finanziamenti esterni – ha commentato l’assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Giorgio Borrini – e proseguiamo nel percorso amministrativo virtuoso già avviato nel corso degli ultimi cinque anni. È necessaria una riqualificazione delle infrastrutture di accesso al centro storico, da piazzale Avis a piazza Zappa, fino alla riqualificazione del parcheggio del Luperi che sarà ancora più centrale con la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul Calcandola. La volontà è quella di legare i quartieri al centro e l’unica possibilità per realizzarla è attraverso un percorso amministrativo certamente complesso e ambizioso, quanto concreto".

Elena Sacchelli