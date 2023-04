Lo sviluppo di Marinella Salta l’incontro con la società Pd: "Erano aree da espropriare"

Era stato fissato per giovedì mattina a palazzo civico l’incontro tra il Comune e la Marinella spa volto alla stipula del contratto preliminare per la compravendita di immobili e terreni, di proprietà della società in liquidazione, ma necessari all’ente per poter concretizzare il Pinqua, il progetto innovativo per la qualità dell’abitare già finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 15 milioni di euro. Ma a quell’incontro i liquidatori della Marinella spa non si sono presentati. A cogliere la palla al balzo è stato il Partito democratico sarzanese, che torna a intervenire sull’argomento accusando l’amministrazione Ponzanelli di non comprendere la gravità della situazione. "Per poter realizzare nella frazione litoranea il famoso Pinqua e non perdere i 15 milioni di euro del relativo finanziamento pubblico l’Amministrazione deve indispensabilmente acquisire la proprietà di una serie di terreni e di fabbricati di Marinella spa – recita la nota dei dem – ma anche se i liquidatori della società non si sono presentati all’importante appuntamento l’amministrazione che si è detta tranquilla assomiglia all’orchestra del Titanic che mentre la nave affondava continuava a suonare".

Una scelta sbagliata e più volte ribadita, secondo il Pd sarzanese, quella di subordinare l’attuabilità di un progetto di interesse pubblico (il Pinqua) al "capriccio e alle velleità speculative di Marinella spa". Secondo i dem infatti l’amministrazione avrebbe potuto procurarsi la proprietà degli immobili e delle aree necessari all’attuazione del Pinqua "espropriandoli senza esporsi all’aut-aut della società che costringerà il Comune a scegliere fra rinunciare al Pinqua oppure assoggettarsi alle mire speculative della Marinella spa, rinunciando al proprio ruolo di regolatore e garante dell’assetto di un territorio delicato e nevralgico". A intervenire sulla questione anche uno dei diretti interessati, Nanni Grazzini, commercialista e liquidatore della Marinella spa, che ha chiarito le motivazioni che lo hanno portare a disertare l’incontro. "Il nostro è un ruolo istituzionale, non siamo speculatori né negoziatori e soprattutto non vogliamo entrare in polemiche politiche che non ci competono – ha chiarito Grazzini –. Da professionista e da uomo del territorio auspico che il Pinqua venga realizzato, tutti dovrebbero farlo". "Noi firmiamo ciò che abbiamo concordato con il Comune a fine dicembre, ovvero la cessione degli immobili in cambio di oneri di urbanizzazione e diritti edificatori. Se una parte vuole fare delle modifiche il modo per mettersi d’accordo c’è, ed è sedersi intorno a un tavolo e discutere".

Elena Sacchelli