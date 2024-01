Lo studio ’ascensore sociale’. Usare la tecnologia, non subirla. Servono le materie scientifiche

Il percorso didattico ’Stem’, in cui abbiano rilevanza le materie scientifiche, fornisce competenze importanti anche per indirizzare i giovani verso il così detto ’ascensore sociale’, dato che consente di imparare a utilizzare le nuove tecnologie e non di subirle. E’ uno dei temi emersi nel corso della lectio magistralis che il professor Vincenzo Vespri, professore ordinario di matematica e informatica all’Università di Firenze, ha tenuto per gli studenti del Parentucelli Arzelà nella sede della scuola superiore sarzanese.

Il professor Vespri, conosciuto anche per la sua cultura vasta a appassionata nel campo della letteratura italiana, ha tenuto una conferenza dai confini decisamente ampi: ha cominciato a parlare di Stem per arrivare alla Divina Commedia. Stem è l’acronimo, in lingua inglese, di “science, technology, engineering and mathematics”, settori di studio oggi ancora più fondamentali data l’accelerazione dell’innovazione tecnologica che coinvolge ogni aspetto non solo della conoscenza ma anche della vita pratica quotidiana. Le materie Stem, dunque, offrono alle giovani generazioni competenze che consentono di far muovere l’ascensore sociale, appunto permettendo loro di utilizzare le nuove tecnologie senza limitarsi a subirle. Ma per non dimenticare l’importanza della contestuale formazione umanistica, Vespri ha concluso citando, appunto, la Divina Commedia di Dante e arricchendo il suo intervento con digressioni con riferimenti storici sia matematici sia fisici e divertenti interventi sui bitcoin. Non ultima, la notazione su come il percorso Stem non abbia un’espressione univoca nelle varie aree del nostro paese e all’interno dei vari indirizzi di scuola superiore.

Ad accogliere il professore, insieme agli studenti c'era la docente Elena Roffo, referente del dipartimento di matematica e fisica del liceo Parentucelli, che ha fatto gli onori di casa e portato il saluto del dirigente Generoso Cardinale. Nutrita la presenza di insegnanti non solo dell'istituto sarzanese ma anche provenienti da altre scuole superiori della Spezia.