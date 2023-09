Lo stato dell’arte contemporanea ‘Questo lo sapevo fare anche io!’ Un viaggio nei processi creativi

Un’occasione d’incontro utile anche a fare il punto sullo stato dell’arte contemporanea e per conoscere molti dei processi connessi alla realizzazione di un evento artistico. La seconda edizoine della Sarzana Summer School, progetto, presentato da Startè è tra i vincitori della Call for Idea 2023 del Comune di Sarzana, prevede la presenza di personalità dell’arte italiana che, con diversi profili, si alterneranno, da oggi a sabato, negli incontri e nei talk in programma. ‘Questo lo sapevo fare anche io! L’arte contemporanea è veramente arte?’, è il titolo della kermesse in scena alla Fortezza Firmafede di Sarzana.

L’apertura, alle 17 di oggi, dopo i saluti dell’amministrazione comunale, sarà affidata a un talk aperto al pubblico in cui Valerio Dehò, già professore di estetica alle accademie di Carrara, Brera e Bologna, si confronterà sul tema della manifestazione con l’artista Giuseppe Veneziano tra i protagonisti della corrente new pop a livello internazionale. Moltissimi gli ospiti che si avvicenderanno nei talk lezioni, tra questi Umberto Croppi, presidente della Quadriennale di Roma che, con il maestro Francesco Vaccarone, affronterà il tema della Quadriennale di ieri e di oggi, Andrea Cancellato (direttore di ADI Museum Milano e presidente di Federcultura), gli artisti Giovanni Frangi (docente del corso di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Brera) Roberto Rocchi (docente del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara) e il fotografo Gian Marco Benedetto. Proprio quest’ultimo, nato a Sarzana e residente a Barcellona, alle 19 di oggi, inaugurerà la sua mostra personale dal titolo ‘Quel che resta di noi’ con immagini inedite realizzate nel corso della guerra in Ucraina, dove si è recato più volte come reporter freelance.

Confermata anche la presenza di Francesca Pini, firma prestigiosa della pagina culturale del Corriere della Sera, che affronterà il tema della comunicazione artistica insieme a Sergio Buttiglieri style director della Sanlorenzo Yacht alle 10.30 di domani. Il tema del rapporto tra artisti e galleristi sarà affrontato da Susanna Orlando, dell’omonima galleria di Pietrasanta, in un talk aperto al pubblico domani alle 17.30, insieme a Valerio Dehò. A completare l’evento un talk in cui interverrà anche l’assessore alla cultura del Comune di Sarzana, Giorgio Borrini intitolato ‘Le imprese culturali dopo il lock down’.

Sabato, sarà la volta, con inizio alle ore 10, dell’incontro ‘Le imprese culturali dopo il lock down’ con Giorgio Borrini e Andrea Cancellato (appuntamento valido per i crediti di aggiornamento professionale dei giornalisti) e pure del premio ‘Una vita per l’arte’ che, alla sua prima edizione, sarà assegnato alle 12.30 a personalità del mondo dell’arte che hanno contraddistinto la propria vita per l’impegno a favore della diffusione e valorizzazione dell’arte in Italia e all’estero. Il nome del premiato, fa sapere l’organizzazione, sarà reso noto durante la manifestazione.

Alcune delle attività della Summer School sono a numero chiuso e per ricevere il programma completo, informazioni e procedere ad eventuali iscrizioni è ancora possibile contattare l’associazione culturale Startè sia telefonicamente allo 0187 875839 che inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Marco Magi