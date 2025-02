Lo sportello di facilitazione digitale: "E’ prezioso, lo chiedono i cittadini"

Facilitazione digitale: impennata di accessi, i cittadini vogliono accrescere le loro competenze in rete. Proseguono anche nel mese di febbraio le attività di facilitazione digitale alla sede Auser di Santo Stefano Magra, in via Vecchia del Piano 8. La decisione è stata presa considerando diversi fattori e comunque in attesa che il servizio pubblico e gratuito venga riavviato dal distretto sociosanitario a copertura di tutti i comuni della Val di Magra.

Durante il mese di gennaio si è registrato un’importante afflusso di utenza: quasi venti persone in ogni giorno di ricevimento provenienti da tutti i comuni della Val di Magra. Nel frattempo, è anche uscita la rendicontazione dettagliata e definitiva delle attività nel 2024: in 84 giorni di servizio si sono registrati 697 accessi, 524 chiamate e 241 e-mail per un totale approssimativo di quasi 2241 pratiche eseguite. Numeri veramente importanti nei quali si deduce l’importanza e la necessità di una stabilizzazione del servizio all’interno della pubblica amministrazione a tempo indeterminato.

Grazie a questo servizio al cittadino le persone possono contare su una figura professionale di riferimento per risolvere problemi, ricevere aiuto e supporto nel disbrigo di tutte le pratiche online e formazione digitale su tutti i temi necessari a diventare cittadini digitalmente inclusi a pieno titolo. Gli incontri consistono in attività di supporto individuale e di gruppo ai cittadini nell’utilizzo dei vari servizi offerti dalla pubblica amministrazione e non solo, anche l’identità digitale del cittadino, le modalità di accesso, i servizi pubblici on-line sono i temi attualmente maggiormente richiesti e forniti dal facilitatore digitale Nicola Orlandi.

Il servizio sarà fruibile gratuitamente e senza necessità di appuntamento tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per informazioni ci si potrà rivolgere direttamente al facilitatore digitale Nicola Orlandi al numero 377 0483133.