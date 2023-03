Lista Ponzanelli soddisfatta per il progetto

Esprimono grande soddisfazione per il progetto di riqualificazione della XXI Luglio, storica scuola dei sarzanesi, presentato mercoledì, gli esponenti della lista civica ‘Cristina Ponzanelli sindaco’ Clelia Devoto, Luca Nardi e Giorgia Fattini, candidati alle amministrative del 14 e 15 maggio. "Un edificio abbandonato dal 2006 e trasformato in un centro polifunzionale – ha commentato la vicepresidente della consulta del centro storico Clelia Devoto – dimostra l’impegno posto nei confronti delle nuove generazioni. La voglia di progresso, ma allo stesso tempo di sostegno verso tutte le fasce della popolazione, è ciò di cui Sarzana ha bisogno da tempo". " Le scuole del XXI luglio torneranno a essere fruibili per la Comunità e in particolare per i giovani – ha invece aggiunto Luca Nardi, presidente di Extracultura –. Noi che abbiamo studiato lontano da casa crediamo che Sarzana possa avere un suo Polo universitario". E, Giorgia Fattini ha concluso: "Per le nostre generazioni questa vecchia scuola ha rappresentato poco, è stata chiusa quando eravamo piccolissimi, ma adesso può rappresentare il futuro".