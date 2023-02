Lista civica per Ponzanelli Aperta sede in via Mazzini

Un intreccio di colori si è stretto intorno al nome di Cristina Ponzanelli. La sindaca in carica, candidata alla conferma dell’impegno alle amministrative di metà maggio che si terranno a Sarzana, non soltanto avrà il sostegno dei partiti di centrodestra ma anche di una lista civica dal nome "Cristina Ponzanelli sindaco" che sarà formata da rappresentanti della società civile unendosi così a quella composta da Fratelli d’Italia, Lega, Cambiamo, Forza Italia che rappresentano la parte politica dello schieramento. Ieri si è aperto nella centralissima via Mazzini il point elettorale del progetto civico nato a supporto della prima cittadina e al fianco della sindaca si sono presentati al taglio del nastro che inaugura di fatto la campagna elettorale Marilena Masciadri, Clelia Devoto coordinatrici del progetto e Fausto Rossi che farà parte del gruppo dei candidati al consiglio comunale. Il logo è appunto rappresentato da un nodo, simbolo della coesione di intenti seppur nella differenza dei vari colori che lo compongono. "Un segnale - ha spiegato Cristina Ponzanelli - dell’alto valore della politica che per anni è stato invece sopito dall’unico colore dominante. Questo è l’esempio di come si possa essere parte della vita pubblica della città pur senza rappresentare un partito tradizionale ma soltanto per la volontà di impegnarsi a sostegno della propria città".

La sindaca nel ripercorrere le tappe della legislatura entrata nella fase conclusiva ha voluto ribadire e confermare l’impegno nel campo della sanità, scacciando le voci di uno smantellamento del pronto soccorso del San Bartolomeo e ricordando la volontà di puntare sull’arrivo dell’elisoccorso entro la fine dell’anno.

La lista civica, oltre agli ormai ufficiali rappresentanti Marilena Masciadri, Clelia Devoto e Fausto Rossi è in fase di definizione e la composizione verrà comunque sciolta nelle prossime settimane. Ma intanto si fanno i nomi dei possibili candidati al consiglio comunale. Si passa da Renzo Ravecca commercialista e vice presidente del Tennis Club Sarzana a Davide Borsi capitano dell’Hockey Sarzana ma anche ai componenti della Consulta di Sarzanello Massimo Conti e Mariagrazia Quadrelli, il commerciante Davide Carpegiani, lo sportivo Sergio Dall’Oglio e la cantante Dejanira Giannarelli. Nei prossimi giorni la sede ospiterà la presentazione di tutti i componenti della lista civica. Massimo Merluzzi