Lions, Camaiora neo presidente La presentazione del nuovo staff

Il dottor Emilio Camaiora è il nuovo presidente del Lions Club Luni. A passargli il testimone è stato il pastgovernatore Carlo Forcina. Il Lions Club Luni, incluso come posizione geografica nel distretto ligure, compie un anno di vita ma già ha operato mettendo in luce tutte le doti necessarie alla realizzazione di importanti services. Il presidente uscente Forcina, nel suo saluto, ha evidenziato – spiega la nota del Club – come in questo breve periodo siano sono stati concretizzati services di natura culturale, sociale e umanitaria, che hanno impegnato a fondo tutti i soci. Inoltre è stato dato l’avvio a un progetto culturale e con risvolti sanitari denominato “Dna Lunigiana” in collaborazione con il professor Paolo Francalacci, ordinario dell’Università di Cagliari. Ha poi ringraziato tutti i soci per la loro operosità ed entusiasmo dimostrato; in particolar modo ha ringraziato gli officer, tra cui la segretaria Rosanna Piastri, la cerimoniera Daniela Minervini, la tesoriera Piera Falleni.

La serata, che oltre alla presenza dei soci del club ha visto anche quella di familiari e amici (fra cui il sindaco di Luni Alessandro Silvestri ) "si è svolta in piena ed allegra armonia – sottolinea il Lions –, ulteriore dimostrazione della coesione che già esiste nel Club". Dopo il passaggio del nastro presidenziale, Camaiora ha ringraziato i soci per la fiducia dimostratagli eleggendolo al vertice del Club. S sicuro della collaborazione del gruppo ha confermato che tutto quanto finora realizzato avrà il suo naturale proseguimento. Lo staff del presidente sarà così composto: segretario William Cossu; tesoriere Osvaldo Sperindé; cerimoniere Daniela Minervini; addetto ai soci Armando Maccione; responsabile services Mario Bianchi.