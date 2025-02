L’insolita indagine su “Qualcun altro”

Nell’ambito della rassegna “Quattro chiacchiere intorno ai libri”, domani alle ore 16.30 nei locali della Biblioteca Civica “Mario Tobino”, a Vezzano Ligure, si terrà l’incontro sul libro “Qualcun altro” di Guillaume Musso, scrittore francese che si è affermato per per le sue trame avvincenti e cariche di suspense. Nel romanzo si narra di un omicidio in una nota località della Costa Azzurra che diventa una questione vitale per l’ispettrice che indaga sul caso, la quale, considerato il particolare momento della sua vita, trasforma l’indagine in una vera e propria sfida personale con l’assassino.

Saranno presenti il Professor Luigi Gianelloni e l’assessore comunale alla pubblica istruzione, Donatella Mezzani. L’iniziativa, a cadenza mensile, è un’importante occasione per gli amanti dei libri di confrontarsi su tematiche letterarie in un ambiente accogliente e stimolante. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0187 995219 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].