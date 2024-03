L’inclusione parte dalla strada. Il Comune dalla parte dei giovani

Al fianco dei giovanissimi per ascoltarli e supportarli. A partire da questo sabato, in via sperimentale, prenderà il via ’Attività educativa di strada’, progetto approvato dalla giunta Ponzanelli su proposta dell’assessore alle politiche sociali Sara Viola e rivolto ad adolescenti in difficoltà tra gli 11 e i 15 anni. Per implementare la rete di sostegno già attiva nel nostro territorio, alla luce di recenti avvenimenti spiacevoli che si sono verificati a Sarzana, l’amministrazione ha rilevato la necessità e la volontà di fare uno sforzo ulteriore "per andare incontro a coloro che avrebbero maggior necessità di supporto ma sono inclini – per i più svariati motivi – a non appoggiarsi in alcun modo alle attività di sostegno offerte dagli enti e dalle associazioni attive sul territorio". Il Comune di Sarzana metterà quindi a disposizione operatori di strada, che si avvicineranno i ragazzi per ascoltarli, dare loro sostegno e favorire l’inclusione sociale.

’Attività educativa di Strada’ andrà quindi ad implementare la rete dell’impegno rivolto ai ragazzi in età scolare incrementando il supporto socio-educativo, sia in ambito scolastico sia in ambito extrascolastico. "Questa iniziativa vuole essere uno strumento concreto per stare vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie – ha dichiarato in tal senso l’assessore alle politiche sociali Sara Viola – Siamo convinti che possa contribuire fattivamente alla costituzione e sviluppo di una comunità educante volta al benessere dei giovani, per costruire una città più solidale e sicura". Il progetto, che verrà avviato in via sperimentale a partire da questo sabato e fino al mese di settembre, partirà da una preventiva analisi e mappatura dei fenomeni di aggregazione giovanile spontanea sul territorio e si concretizzerà con un progressivo avvicinamento dei ragazzi da parte di operatori con specifica formazione, che prenderanno contatto con i giovani da coinvolgere. Attraverso un approccio essenzialmente individuale o di gruppo, li indirizzeranno via via in un percorso finalizzato principalmente a favorire l’inclusione sociale, prevenendo nel contempo fenomeni che potrebbero altrimenti facilmente sfociare in vero e proprio disagio e devianza giovanile.

Elena Sacchelli