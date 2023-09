L’impianto rifiuti alle Pianazze "Delocalizzare oggi è possibile C’è il nuovo piano urbanistico"

Impianto rifiuti nell’ex Cava Cortesia alle Pianazze, dopo l’incontro organizzato dal Pd, la Provincia ha affermato che l’impianto di rifiuti è stato autorizzato nel 2009 e quindi non può essere considerato in contrasto con il piano regionale dei rifiuti approvato successivamente. Non è d’accordo Stefano Sgorbini, ex sindaco di Arcola e ex presidente della Provincia, attuale segretario del Pd di Arcola: "La fonte del diritto è il capitolo 10.2 del Piano di gestione dei rifiuti approvato dalla Provincia nel 2003 che fissa criteri escludenti per gli impianti, come quello di Groppolo, che debbono essere localizzati su aree il cui perimetro dista non meno di 200 metri dal perimetro dei centri abitati. Non risulta che tali criteri siano stati abrogati da piani provinciali e regionali successivi. Dunque tutte le autorizzazioni successive al 2003 come quelle che nel tempo hanno riguardato le trasformazioni dell’impianto del Groppolo dovevano tenerne conto, considerato che gli abitati di Via Banzuola e via Serra distano meno di 200 metri da questo impianto. Altro che non retroattività. La non retroattività si applica a vin-coli imposti dopo l’efficacia di una autorizzazione e non l’opposto".

Nell’assemblea il Pd arcolano ha chiesto una delocalizzazione dell’impianto: "Credo che l’opzione più interessante per il servizio svolto e la stessa azienda – prosegue Sgorbini – sia proprio quella di delocalizzarsi in aree idonee, per le quali forniremo con osservazione al Puc anche con incrementi degli indici di fabbricabilità". Il comitato ’Le Pianazze nel cuore’ tramite il portavoce Giuseppe Mori si è però detto perplesso su queste proposte avanzate dal Pd. "Oggi le azioni proposte sono possibili perché recentemente è stato adottato il nuovo Puc – conclude Sgorbini – che consente di costruire scenari sino a ieri improponibili così come la dismissione della centrale Enel è oggi una prospettiva di attualità. Se poi esistono soluzioni migliori ed alternative le valuteremo assieme".