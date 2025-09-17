Lieto fine: trovate altre quattro tartarughine

Un finale a sorpresa per il nido di Caretta caretta del Bagno Odessa. Dopo la prima schiusa, nella notte tra l’8 e il 9 settembre, in cui 56 piccoli esemplari avevano visto la luce e corso verso il mare sotto il forte temporale, un nuovo miracolo. Lunedì pomeriggio, intorno alle 15.30, a circa 72 ore dall’ultima nascita registrata – in cui altre 3 baby tartarughe erano uscite dai gusci – i biologi di Arpal Genova hanno proceduto allo svuotamento del nido alla presenza del personale del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, dei tecnici di Arpal della Spezia e dei volontari della Società Naturalistica Spezzina. Lì, oltre a 16 uova non schiuse e 5 esemplari trovati morti nei gusci, sono state ritrovate quattro piccole tartarughe vive. I biologi le hanno pesate e misurate sul posto e, sotto gli occhi commossi di un piccolo numero di cittadini accorsi per l’occasione, le tartarughine sono state accompagnate fino al mare, dove hanno iniziato la loro nuova vita. È salito a quota 63 il totale delle piccole tartarughe nate al Bagno Odessa, con una chiusura emozionante di questa straordinaria avventura di natura, tutela e impegno collettivo. Un lavoro di squadra iniziato il 9 luglio, con l’accertamento della presenza del nido, e reso possibile dal lavoro del Parco e di Arpal, al Comune di Sarzana, ai volontari della Società Naturalistica Spezzina e ai gestori del Bagno Odessa, che hanno garantito con dedizione e passione la protezione del nido per tutta l’estate, fino al suo felice epilogo.