L’idea per il futuro Ristorante e pizzeria

L’ultimo grande progetto sul quale lavorerà il sindaco Daniele Montebello unisce storia e futuro. Sulle "macerie" della vecchia cava Filippi - entrata a far parte del patrimonio del Comune dopo una lunga vertenza che ha visto l’ente aggiudicarsi l’ex sito artigianale - si può ipotizzare un futuro. E così il sindaco, tra i tanti frazionamenti possibili, ha pensato di realizzare un ristorante-pizzeria che possa occupare i ragazzi assistiti dal centro per l’autismo una volta completato il loro percorso rieducativo e raggiunta la maggiore età, requisito per poter frequentare il centro di via della Pace. "Un progetto su cui inizierò a lavorare - ha spiegato Montebello - e lascerò imbastito alla prossima amministrazione. Credo possa essere il completamento di un percorso di cui andare fieri non soltanto come istituzioni ma come castelnovesi. Abbiamo lanciato un messaggio eccezionale".

m.m