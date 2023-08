Libro di Luciano Bonati sul borgo di Quaratica Oggi la presentazione

Dopo alcuni rinvii per l’indisponibilità dell’autore sarà presentato oggi alle 18.30, alla Val di Vara Gallery dell’Outlet Village di Brugnato, il libro di Luciano Bonati ‘Quaratica al tempo di pecore e zappe’. L’opera rappresenta un atto di amore di Luciano verso la propria terra, le sue radici, la sua gente, con alcuni capitoli dedicati agli aspetti più importanti di una piccola comunità che ha subito nel corso del tempo profondi cambiamenti con l’arrivo di nuovi abitanti e la perdita irreversibile degli anziani portatori della memoria collettiva. Il libro, con una prefazione di Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo (dove rientra il borgo di Quaratica), è arricchito da numerose fotografie in bianco e nero scelte con cura dall’autore. Ovviamente non mancano poesie e detti che richiamano il particolare dialetto del paese del quale Bonati è vigile custode.