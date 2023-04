Libro della Cidale La presentazione

Dopo il debutto della versione cartacea, che ha ottenuto ottimi riscontri grazie ad un mix fatto di scrittura fluida, trame avvincenti e radicamento nelle bellezze dello Spezzino, fa ora il suo esordio l’audiolibro del libro di Catia Cidale "Un mare d’inchiostro – Misteri, fantasmi e omicidi ": appuntamento venerdì 14 aprile alle ore 18.30 nel Nuovo Spazio Barontini a Sarzana, alla presenza dell’autrice. Tante storie, ambientate da un lato all’altro della provincia, in cui scorci e località da sogno si intrecciano a storie e leggende del territorio. Questa versione dell’opera, una raccolta di racconti inediti in omaggio alla nostra terra e al nostro mare, è stato al centro di una speciale anteprima al Book Pride di Milano; in questa occasione, sarà omaggiata con un evento creato ad hoc: l’"Apericena in giallo", al via dalle 18.30, al costo di 10 euro a persona (prenotazioni al numero 351-9719232).

Chiara Tenca