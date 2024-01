Libri in arabo di Soueid. Donazione alla biblioteca

Sono stati donati alla biblioteca Martinetti due libri in lingua araba scritti da Hoda Soueid, giornalista originaria del Libano da tempo residente, con il marito Aldo Rolla, a Bocca di Magra. L’altra mattina i volumi sono stati consegnati all’assessore alla cultura Giorgio Borrini e al personale per entrare a far parte del "tesoro" comprendente almeno cinquantamila volumi. Un regalo gradito che l’assessore ha voluto condividere con la città ringraziando pubblicamente Hoda Soueid nel corso del convegno organizzato in sala consigliare di Palazzo Roderio dedicato alla valorizzazione della via Francigena, organizzato in collaborazione con Confartigianato. "Quando si parla di cultura – ha spiegato Borrini – spesso, occupandosi dell’Italia, viene citata anche la nostra città. Nei due libri appena donati e scritti in lingua araba, in alcuni passaggi si fa riferimento proprio alla storia di Sarzana. Andranno così ad arricchire la selezione straniera presente nella biblioteca, un luogo di cultura che ricopre anche un ruolo importante per l’inclusione degli stranieri".